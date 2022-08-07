СМИ: Израиль согласился на временное перемирие в Газе

Организацию временного перемирия в Газе, предложенную египетским переговорщиками, поддержал Израиль, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

От израильских ударов по сектору Газа погибли 24 человека

Диппредставители Египта ждут аналогичных действий от Палестины. Если будет получена положительная реакция, страны предпримут попытки по деэскалации конфликта.

5 августа армия Израиля начала операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад» (запрещена в России) в секторе Газа. Военные наносят удары по анклаву, в израильском тылу введено чрезвычайное положение.

Ранее в США заявили о намерении предоставить Палестине пакет помощи на сумму $316 млн в попытке возродить связи между сторонами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

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ФОТО: РИА Новости
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