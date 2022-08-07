СМИ: Израиль согласился на временное перемирие в Газе
Организацию временного перемирия в Газе, предложенную египетским переговорщиками, поддержал Израиль, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
Диппредставители Египта ждут аналогичных действий от Палестины. Если будет получена положительная реакция, страны предпримут попытки по деэскалации конфликта.
5 августа армия Израиля начала операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад» (запрещена в России) в секторе Газа. Военные наносят удары по анклаву, в израильском тылу введено чрезвычайное положение.
Ранее в США заявили о намерении предоставить Палестине пакет помощи на сумму $316 млн в попытке возродить связи между сторонами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
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