СМИ: Израиль согласился на временное перемирие в Газе

Диппредставители Египта ждут аналогичных действий от Палестины. Если будет получена положительная реакция, страны предпримут попытки по деэскалации конфликта.

5 августа армия Израиля начала операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад» (запрещена в России) в секторе Газа. Военные наносят удары по анклаву, в израильском тылу введено чрезвычайное положение.

Ранее в США заявили о намерении предоставить Палестине пакет помощи на сумму $316 млн в попытке возродить связи между сторонами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

