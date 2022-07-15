СМИ: США выделят Палестине $316 млн помощи

Ожидается, что президент Соединенных Штатов Джо Байден объявит о предоставлении средств во время своего визита на Ближний Восток.

По данным источника, пакет помощи будет включать в себя $100 млн для сети больниц Восточного Иерусалима и $200 млн для Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Кроме того, Байден также может объявить о программе технологического развития с участием Израиля и Палестины. Ее целью станет создание сети 4G в Палестине к концу 2023 года.

