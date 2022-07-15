СМИ: США выделят Палестине $316 млн помощи
США планируют предоставить Палестине пакет помощи на сумму $316 млн в попытке возродить связи между сторонами.Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Ожидается, что президент Соединенных Штатов Джо Байден объявит о предоставлении средств во время своего визита на Ближний Восток.
По данным источника, пакет помощи будет включать в себя $100 млн для сети больниц Восточного Иерусалима и $200 млн для Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
Кроме того, Байден также может объявить о программе технологического развития с участием Израиля и Палестины. Ее целью станет создание сети 4G в Палестине к концу 2023 года.
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