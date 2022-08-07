От израильских ударов по сектору Газа погибли 24 человека

5 августа армия Израиля начала операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад» (запрещена в России) в секторе Газа. Военные наносят удары по анклаву, в израильском тылу введено чрезвычайное положение.

Ранее бойцы палестинской группировки «Исламский джихад» выпустили из сектора Газа по территории Израиля около 80 ракет.

