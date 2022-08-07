От израильских ударов по сектору Газа погибли 24 человека

Число жертв ударов со стороны Израиля по сектору Газа выросло до 24 человек, еще 203 человека получили ранения, сообщает Министерство здравоохранения анклава.

Сектор Газа запустил ракету по территории Израиля

5 августа армия Израиля начала операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад» (запрещена в России) в секторе Газа. Военные наносят удары по анклаву, в израильском тылу введено чрезвычайное положение.

Ранее бойцы палестинской группировки «Исламский джихад» выпустили из сектора Газа по территории Израиля около 80 ракет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сектор ГазаИзраиль
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