СМИ: Итоговое заявление G20 может заблокировать Аргентина

Аргентинский лидер Хавьер Милей пригрозил заблокировать итоговое коммюнике саммита G20. Мероприятие стартует в понедельник, 18 ноября, сообщает Financial Time (FT).

По версии источников издания, недовольство Буэнос-Айреса вызвали включенные в проект документа вопросы по налогам для сверхбогатых предпринимателей и заявления, касающиеся гендерного равенства. При этом участники саммита уже сумели найти консенсус по основным темам, в числе которых и украинский конфликт.

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FT отмечает, что угроза Милея только усилила и без того серьезную обеспокоенность многих западных дипломатов, которые опасаются действий Трампа на посту главы США. Аргентинский лидер дал понять о своем намерении после встречи с Дональдом Трампом 14 ноября.

Кроме того, Аргентина уже стала единственной страной G20, отказавшейся подписывать заявление группы о регулировании искусственного интеллекта. Декларацию визировали все главы парламентов государств «Большой двадцатки» в Бразилии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: x.com / Javier Milei
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