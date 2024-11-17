СМИ: Итоговое заявление G20 может заблокировать Аргентина

FT отмечает, что угроза Милея только усилила и без того серьезную обеспокоенность многих западных дипломатов, которые опасаются действий Трампа на посту главы США. Аргентинский лидер дал понять о своем намерении после встречи с Дональдом Трампом 14 ноября.



Кроме того, Аргентина уже стала единственной страной G20, отказавшейся подписывать заявление группы о регулировании искусственного интеллекта. Декларацию визировали все главы парламентов государств «Большой двадцатки» в Бразилии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

