СМИ: Итоговое заявление G20 может заблокировать Аргентина
Аргентинский лидер Хавьер Милей пригрозил заблокировать итоговое коммюнике саммита G20. Мероприятие стартует в понедельник, 18 ноября, сообщает Financial Time (FT).
По версии источников издания, недовольство Буэнос-Айреса вызвали включенные в проект документа вопросы по налогам для сверхбогатых предпринимателей и заявления, касающиеся гендерного равенства. При этом участники саммита уже сумели найти консенсус по основным темам, в числе которых и украинский конфликт.
FT отмечает, что угроза Милея только усилила и без того серьезную обеспокоенность многих западных дипломатов, которые опасаются действий Трампа на посту главы США. Аргентинский лидер дал понять о своем намерении после встречи с Дональдом Трампом 14 ноября.
Кроме того, Аргентина уже стала единственной страной G20, отказавшейся подписывать заявление группы о регулировании искусственного интеллекта. Декларацию визировали все главы парламентов государств «Большой двадцатки» в Бразилии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Байден разрешил ВСУ применять дальнобойные ATACMS для ударов по России
- Оппозиционеры устанавливают палатки в центре Тбилиси
- Названа дата похорон экс-солиста «На-На» Левкина
- СМИ: Итоговое заявление G20 может заблокировать Аргентина
- СК РФ возбудил дело о теракте после гибели главреда газеты в Курской области
- Министра экономики Германии выдвинули кандидатом в канцлеры
- Две управляемые авиабомбы ВСУ сбили в Курской области
- СМИ: Переговоры о заложниках в Газе зашли в тупик
- ВС РФ блокировали группировку ВСУ в Курской области
- Польский премьер счел ближайшие недели решающими для Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru