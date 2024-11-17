Первая леди Бразилии оскорбила Маска в преддверии G20

Первая леди Бразилии Розангела да Силва оскорбила американского миллиардера Илона Маска на мероприятии в преддверии саммита G20 («Большой двадцатки») в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил портал «G1».

Инцидент произошел во время выступления супруги бразильского президента в защиту необходимости регулирования соцсетей. В момент ее речи раздался звук, напоминающий корабельный гудок. От испуга Да Силва присела на корточки. Когда она поняла, что находится в безопасности, то в шутку заявила, что это был Илон Маск.

«Я тебя даже не боюсь… Пошел ты, Илон Маск!», - сказала она на английском.