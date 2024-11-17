Первая леди Бразилии оскорбила Маска в преддверии G20
Первая леди Бразилии Розангела да Силва оскорбила американского миллиардера Илона Маска на мероприятии в преддверии саммита G20 («Большой двадцатки») в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил портал «G1».
Инцидент произошел во время выступления супруги бразильского президента в защиту необходимости регулирования соцсетей. В момент ее речи раздался звук, напоминающий корабельный гудок. От испуга Да Силва присела на корточки. Когда она поняла, что находится в безопасности, то в шутку заявила, что это был Илон Маск.
«Я тебя даже не боюсь… Пошел ты, Илон Маск!», - сказала она на английском.
Видео с «ругательствами» первой леди Бразилии распространилось в сети. Его уже успел прокомментировать и сам Маск, опубликовав англоязычный акроним LOL, который означает: «Смеюсь во весь голос».
Встреча глав государств-членов G20 состоится с 18 по 19 ноября в Рио-де-Жанейро. Президент России Владимир Путин не приедет на этот саммит.
Ранее Илон Маск заявил, что Европа вымирает из-за низкой рождаемости, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru