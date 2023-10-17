СМИ: Иордания и Египет отказались принять беженцев из сектора Газа
Король Иордании Абдалла II предостерег от попыток вытеснить палестинских беженцев в Египет или Иорданию, сообщает The Guardian.
Во время своего визита в Берлин он указал, что гуманитарную ситуацию необходимо решать внутри сектора Газа, а также на палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан.
«Это красная линия. Никаких больше палестинских беженцев — ни в Иордании, ни в Египте... не нужно перекладывать эту проблему на плечи других государств», — заявил Абдалла II на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.
По информации Financial Times, Египет готов поставлять в сектор Газа гуманитарную помощь, однако не намерен принимать большое число беженцев. Издание пишет, что один из высокопоставленных египетских чиновников выразил готовность «отправить их в Европу».
Ранее палестинское движение ХАМАС обратилось к руководству Египта с просьбой открыть гуманитарный коридор для эвакуации раненых из сектор Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Иордания и Египет отказались принять беженцев из сектора Газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru