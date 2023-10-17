СМИ: Иордания и Египет отказались принять беженцев из сектора Газа

Во время своего визита в Берлин он указал, что гуманитарную ситуацию необходимо решать внутри сектора Газа, а также на палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан.

«Это красная линия. Никаких больше палестинских беженцев — ни в Иордании, ни в Египте... не нужно перекладывать эту проблему на плечи других государств», — заявил Абдалла II на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

По информации Financial Times, Египет готов поставлять в сектор Газа гуманитарную помощь, однако не намерен принимать большое число беженцев. Издание пишет, что один из высокопоставленных египетских чиновников выразил готовность «отправить их в Европу».

Ранее палестинское движение ХАМАС обратилось к руководству Египта с просьбой открыть гуманитарный коридор для эвакуации раненых из сектор Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

