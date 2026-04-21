Трамп считает продление перемирия с Ираном маловероятным
Президент США Дональд Трамп заявил Bloomberg, что продление перемирия с Ираном «крайне маловероятным».
По его словам, оно истечет «вечером в среду по вашингтонскому времени» (в ночь с 22 на 23 апреля по мск). Глава государства заявил, что не намерен торопиться и заключать невыгодную сделку, так как времени еще «полно».
Американский лидер отметил, что США не откроют Ормузский пролив, пока не будет заключено соглашение. При этом Трамп выразил оптимизм по поводу предстоящей встречи.
Ранее Трамп заявил, что Израиль не уговаривал его на конфликт с Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
