СМИ: Илону Маску предоставят офис в здании у Белого дома
Американский миллиардер Илон Маск получит в свое распоряжение офис, который находится в комплексе Белого дома, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.
Согласно данным, помещение, предназначенное для использования Маском, находится в административном здании Эйзенхауэра, которое примыкает к Белому дому.
Также издание указало, что Маск узнавал у чиновников, выдадут ли ему спецпропуск для доступа в Западное крыло Белого дома, где находится кабинет президента Соединенных Штатов. Однако ответа миллиардер не получил.
Ранее сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель заявила, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп и близкий к нему Илон Маск сумеют закончить вооруженный конфликт на Украине, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МЧС: На побережье Черного моря собрано 162,4 тысячи тонн мазута
- Актера из «Папиных дочек» Воловенко оштрафовали за хулиганство в самолете
- В России предложили запретить продажу фастфуда детям
- СМИ: Американская авиакомпания вернула деньги за билет Хабибу Нурмагомедову
- СМИ: Политика Трампа приведет к укреплению доллара на 5% в 2025 году
- Ущерб от пожаров в Калифорнии оценили в $275 млрд
- В Саратове и Энгельсе повреждены два предприятия после атаки БПЛА
- СМИ: Илону Маску предоставят офис в здании у Белого дома
- СМИ: Китай рассматривает вариант продажи TikTok Илону Маску
- Трамп заявил, что хотел бы скорее провести встречу с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru