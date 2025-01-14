СМИ: Илону Маску предоставят офис в здании у Белого дома

Американский миллиардер Илон Маск получит в свое распоряжение офис, который находится в комплексе Белого дома, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.

Согласно данным, помещение, предназначенное для использования Маском, находится в административном здании Эйзенхауэра, которое примыкает к Белому дому.