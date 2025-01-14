СМИ: Илону Маску предоставят офис в здании у Белого дома

Американский миллиардер Илон Маск получит в свое распоряжение офис, который находится в комплексе Белого дома, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.

Согласно данным, помещение, предназначенное для использования Маском, находится в административном здании Эйзенхауэра, которое примыкает к Белому дому.

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Также издание указало, что Маск узнавал у чиновников, выдадут ли ему спецпропуск для доступа в Западное крыло Белого дома, где находится кабинет президента Соединенных Штатов. Однако ответа миллиардер не получил.

Ранее сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель заявила, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп и близкий к нему Илон Маск сумеют закончить вооруженный конфликт на Украине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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