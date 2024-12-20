Илон Маск: Только приход «Альтернативы для Германии» к власти спасет ФРГ
20 декабря 202411:47
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск высказал свое мнение о том, как спасти ФРГ от надвигающегося коллапса в экономике. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
«Только АдГ может спасти Германию», — подчеркнул основатель компаний SpaceX и Tesla.
Так он прокомментировал публикацию о том, что кандидат в канцлеры от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц не намерен вести диалог с АдГ.
Ранее Маск заявил, что Украина давно должна была заключить мир, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru