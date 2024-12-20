«Только АдГ может спасти Германию», — подчеркнул основатель компаний SpaceX и Tesla.

Так он прокомментировал публикацию о том, что кандидат в канцлеры от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц не намерен вести диалог с АдГ.

Ранее Маск заявил, что Украина давно должна была заключить мир, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

