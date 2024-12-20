Илон Маск: Только приход «Альтернативы для Германии» к власти спасет ФРГ

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск высказал свое мнение о том, как спасти ФРГ от надвигающегося коллапса в экономике. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

Маск: США быстрыми шагами идут к банкротству

«Только АдГ может спасти Германию», — подчеркнул основатель компаний SpaceX и Tesla.

Так он прокомментировал публикацию о том, что кандидат в канцлеры от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц не намерен вести диалог с АдГ.

Ранее Маск заявил, что Украина давно должна была заключить мир, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: The All-In Podcast / стоп-кадр
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