В Германии заявили, что Трамп и Маск закончат конфликт на Украине
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп и близкий к нему американский миллиардер Илон Маск сумеют закончить вооруженный конфликт вокруг Украины, сообщила сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель, сообщает РИА Новости.
Нынешние европейские элиты отказались от всего, включая военную мощь и дипломатические усилия, поставив себя в полную зависимость от Вашингтона, отметил Вайдель в беседе с Маском.
Ранее стало известно, что администрация Трампа пересмотрит подход к окончанию конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru