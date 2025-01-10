Нынешние европейские элиты отказались от всего, включая военную мощь и дипломатические усилия, поставив себя в полную зависимость от Вашингтона, отметил Вайдель в беседе с Маском.

Ранее стало известно, что администрация Трампа пересмотрит подход к окончанию конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

