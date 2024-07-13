СМИ: Илон Маск пожертвовал деньги в фонд, поддерживающий Трампа
13 июля 202402:22
Миллиардер Илон Маск внес пожертвование в фонд, выступающий в поддержку бывшего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.
По данным агентства, таким образом бизнесмен хочет оставить свой «след на политическом ландшафте США». Сумма пожертвования не называется.
Ранее Илон Маск заявлял, что стране необходимы республиканцы у власти, иначе США «наступит конец». При этом еще несколько лет назад бизнесмен поддерживал Демократическую партию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru