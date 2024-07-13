СМИ: Илон Маск пожертвовал деньги в фонд, поддерживающий Трампа

По данным агентства, таким образом бизнесмен хочет оставить свой «след на политическом ландшафте США». Сумма пожертвования не называется.

Ранее Илон Маск заявлял, что стране необходимы республиканцы у власти, иначе США «наступит конец». При этом еще несколько лет назад бизнесмен поддерживал Демократическую партию.

