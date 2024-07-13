СМИ: Илон Маск пожертвовал деньги в фонд, поддерживающий Трампа

Миллиардер Илон Маск внес пожертвование в фонд, выступающий в поддержку бывшего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

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По данным агентства, таким образом бизнесмен хочет оставить свой «след на политическом ландшафте США». Сумма пожертвования не называется.

Ранее Илон Маск заявлял, что стране необходимы республиканцы у власти, иначе США «наступит конец». При этом еще несколько лет назад бизнесмен поддерживал Демократическую партию.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАИлон Маск

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