СМИ: доноры демократов заморозили $90 млн и потребовали выхода Байдена из гонки

Несколько крупных спонсоров Демократической партии США временно приостановили перевод пожертвований на сумму более $90 млн до тех пор, пока партия не выберет другого кандидата вместо нынешнего президента США Джо Байдена на предстоящих выборах, сообщает The New York Times со ссылкой на два источника.

Собеседники издания не раскрыли имена спонсоров, но подчеркнули, что обещанные $90 млн не поступили в фонд политических действий Future Forward, поддерживающий Байдена.