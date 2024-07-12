СМИ: доноры демократов заморозили $90 млн и потребовали выхода Байдена из гонки

Несколько крупных спонсоров Демократической партии США временно приостановили перевод пожертвований на сумму более $90 млн до тех пор, пока партия не выберет другого кандидата вместо нынешнего президента США Джо Байдена на предстоящих выборах, сообщает The New York Times со ссылкой на два источника.

Собеседники издания не раскрыли имена спонсоров, но подчеркнули, что обещанные $90 млн не поступили в фонд политических действий Future Forward, поддерживающий Байдена.

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По данным NYT, бизнес-круги связывают эти решения с неудачным выступлением Байдена в дебатах с Дональдом Трампом. Заморозка финансирования происходит в момент, когда окружение Байдена обсуждает возможность убедить его отказаться от участия в выборах.

Газета пишет, что до дебатов демократический комитет политических действий планировал привлечь более $700 млн на кампанию Байдена, но на текущий момент собрано лишь $430 млн, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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