Маск заявил о поддержке Республиканской партии на президентских выборах в США
Бизнесмен Илон Маск заявил о поддержке Республиканской партии США на предстоящих выборах президента страны. Об этом миллиардер написал в соцсети Х.
Как отметил Маск, еще несколько лет назад он «голосовал за демократов».
«Сейчас я думаю, что нам нужна "красная волна" (красный — неофициальный цвет Республиканской партии. - НСН), иначе Америке наступит конец», — поделился бизнесмен.
Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с телеканалом «360» отметил, что Маск демонстрирует симпатии Республиканской партии и сам пользуется «наибольшей популярностью» среди республиканцев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru