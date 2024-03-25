Маск заявил о поддержке Республиканской партии на президентских выборах в США

Как отметил Маск, еще несколько лет назад он «голосовал за демократов».

«Сейчас я думаю, что нам нужна "красная волна" (красный — неофициальный цвет Республиканской партии. - НСН), иначе Америке наступит конец», — поделился бизнесмен.

Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с телеканалом «360» отметил, что Маск демонстрирует симпатии Республиканской партии и сам пользуется «наибольшей популярностью» среди республиканцев.

