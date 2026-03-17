Посольство: На Кубе ведется работа для восстановления энергосистемы
Восстановление электроэнергетической системы идет на Кубе после полного отключения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство республики в Москве.
Накануне на Кубе произошло полное отключение электроэнергетической системы. Живущая на острове россиянка в беседе с RT поделилась, что ночью на Кубе наступил полный блэкаут, у жителей не работают телефоны и заканчивается питьевая вода.
«На Кубе ведется работа для восстановления национальной электроэнергетической системы», - рассказали в посольстве.
Ранее на Кубе начались массовые акции протеста против систематических отключений электроэнергии и дефицита продуктов питания.
