Посольство: На Кубе ведется работа для восстановления энергосистемы

Восстановление электроэнергетической системы идет на Кубе после полного отключения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство республики в Москве.

Накануне на Кубе произошло полное отключение электроэнергетической системы. Живущая на острове россиянка в беседе с RT поделилась, что ночью на Кубе наступил полный блэкаут, у жителей не работают телефоны и заканчивается питьевая вода.

«На Кубе ведется работа для восстановления национальной электроэнергетической системы», - рассказали в посольстве.

Ранее на Кубе начались массовые акции протеста против систематических отключений электроэнергии и дефицита продуктов питания.

