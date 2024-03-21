СМИ: Хуситы пообещали не нападать на суда России и Китая в Красном море

По данным агентства, соответствующее соглашение было заключено после переговоров между дипломатами в Омане.

Источники Bloomberg отмечают, что в обмен Россия и Китай могут оказать политическую поддержку хуситам в таких органах, как, например, Совет Безопасности ООН.

Ранее движение «Ансар Аллах» заявило, что йеменскими хуситами в Красном море был атакован танкер для перевозки сжиженного нефтяного газа (СНГ) Mado, сообщает RT.

