СМИ: Хуситы пообещали не нападать на суда России и Китая в Красном море

Москва и Пекин договорились с хуситами в Йемене о безопасном проходе российских и китайских кораблей через Аденский залив и Красное море, сообщает Bloomberg.

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По данным агентства, соответствующее соглашение было заключено после переговоров между дипломатами в Омане.

Источники Bloomberg отмечают, что в обмен Россия и Китай могут оказать политическую поддержку хуситам в таких органах, как, например, Совет Безопасности ООН.

Ранее движение «Ансар Аллах» заявило, что йеменскими хуситами в Красном море был атакован танкер для перевозки сжиженного нефтяного газа (СНГ) Mado, сообщает RT.

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ФОТО: TASS / EPA
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