СМИ: действия хуситов увеличили поток грузов через Россию

Немецкая транспортно-логистическая фирма DHL заявила о том, что запросы не перевозку товаров по российским железным дорогам выросли на 40% после того, как в декабре 2023 года контейнеровозы стали перенаправлять по более длинному маршруту вокруг мыса Доброй Надежды. Грузы доставляются на 10-14 дней дольше, а расходы на доставку выше на 15% из-за необходимости закупки большего количества топлива.

По информации RailGate Europe, в этом году спрос на ж/д перевозки через РФ выше чем за аналогичный период 2023 года на 25-35%. Компания Rail Bridge Cargo заявляет о росте год к году в 31%.

Ранее стало известно, что объем перевозок по Суэцкому каналу упал на 55% из-за атак хуситов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

