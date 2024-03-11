СМИ: действия хуситов увеличили поток грузов через Россию
Нападения хуситов на суда в Красном море привели к резкому увеличению спроса на перевозку грузов из Азии в Европу по железным дорогам России, сообщает Financial Times со ссылкой на логистические компании и железнодорожных операторов.
Немецкая транспортно-логистическая фирма DHL заявила о том, что запросы не перевозку товаров по российским железным дорогам выросли на 40% после того, как в декабре 2023 года контейнеровозы стали перенаправлять по более длинному маршруту вокруг мыса Доброй Надежды. Грузы доставляются на 10-14 дней дольше, а расходы на доставку выше на 15% из-за необходимости закупки большего количества топлива.
По информации RailGate Europe, в этом году спрос на ж/д перевозки через РФ выше чем за аналогичный период 2023 года на 25-35%. Компания Rail Bridge Cargo заявляет о росте год к году в 31%.
Ранее стало известно, что объем перевозок по Суэцкому каналу упал на 55% из-за атак хуситов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru