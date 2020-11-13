СМИ: Хиллари Клинтон может стать постпредом США в ООН

По данным собеседника издания, назначение Клинтон может указывать на важность этого поста в новой администрации, а также поможет укрепить авторитет самой организации, пишет «Свободная пресса».

Клинтон занимала пост госсекретаря во время первого срока президента Барака Обамы. В 2016 году она стала основным соперником Дональда Трампа на президентских выборах.

Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко в эфире НСН ранее рассказал, почему российский президент Владимир Путин до сих пор не поздравил Байдена с победой.

