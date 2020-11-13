СМИ: Хиллари Клинтон может стать постпредом США в ООН
Бывший госсекретарь США и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон может стать постоянным представителем США в ООН. Об этом стало известно газете Washington Post от источника в штабе Джо Байдена, который объявил себя победителем президентских выборов, прошедших 3 ноября.
По данным собеседника издания, назначение Клинтон может указывать на важность этого поста в новой администрации, а также поможет укрепить авторитет самой организации, пишет «Свободная пресса».
Клинтон занимала пост госсекретаря во время первого срока президента Барака Обамы. В 2016 году она стала основным соперником Дональда Трампа на президентских выборах.
Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко в эфире НСН ранее рассказал, почему российский президент Владимир Путин до сих пор не поздравил Байдена с победой.
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