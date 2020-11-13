Небензя оценил заявление Байдена о ДНСВ

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал заявление о ДСНВ представителя Демократической партии Джо Байдена, объявившего о своей победе на выборах в США.

По мнению Небензи, Байден понимает необходимость продления Договора о сокращении и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДНСВ).

Названо условие выхода России из ОЗХО

Однако, по мнению постпреда, это еще не значит, что «у нас всё будет очень гладко в области вооружений и разоружения с американцами” после прихода к власти в США демократов. Об этом Небензя сказал в беседе с РИА Новости.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия приветствует стремление России и США продлить СНВ-III, сообщает RT.

Директор Международного центра по экологической безопасности Альберт Васильев заявил НСН, что договор СНВ-3 необходим всему миру. По его словам, любая случайность может спровоцировать гибель всего человечества.

«Дело в том, что этот договор нужен не только нам и не только Америке. Он всему миру нужен. Чем больше стоит ядерных зарядов, чем больше их возникает в других местах, тем выше вероятность, что это все может очень страшно кончится. Малейшая случайность, малейший какой-то сбой - и все!», - сказал он.

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