Небензя оценил заявление Байдена о ДНСВ
Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал заявление о ДСНВ представителя Демократической партии Джо Байдена, объявившего о своей победе на выборах в США.
По мнению Небензи, Байден понимает необходимость продления Договора о сокращении и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДНСВ).
Однако, по мнению постпреда, это еще не значит, что «у нас всё будет очень гладко в области вооружений и разоружения с американцами” после прихода к власти в США демократов. Об этом Небензя сказал в беседе с РИА Новости.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия приветствует стремление России и США продлить СНВ-III, сообщает RT.
Директор Международного центра по экологической безопасности Альберт Васильев заявил НСН, что договор СНВ-3 необходим всему миру. По его словам, любая случайность может спровоцировать гибель всего человечества.
«Дело в том, что этот договор нужен не только нам и не только Америке. Он всему миру нужен. Чем больше стоит ядерных зарядов, чем больше их возникает в других местах, тем выше вероятность, что это все может очень страшно кончится. Малейшая случайность, малейший какой-то сбой - и все!», - сказал он.
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