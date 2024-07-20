СМИ: Гражданина Германии Кригера приговорили к смертной казни в Белоруссии

30-летнего гражданина ФРГ Рико Кригера приговорили к смертной казни в Белоруссии. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на министерство иностранных дел Германии.

По данным источника, суд, который состоялся в конце июня 2024 года, вынес ему приговор по шести статьям Уголовного кодекса Белоруссии. При этом под стражу немец был помещен еще в ноябре 2023 года.

Обвинения, выдвинутые против Кригера, пока точно не называются. В МВД Германии подчеркнули, что ведомство и немецкое посольство в Минске уже предоставили Кригеру консульскую поддержку и пообщались с белорусскими властями в его интересах.

Между тем, по информации издания, в министерстве юстиции Белоруссии отказались комментировать эту ситуацию. Однако, по данным источника, уголовное дело может быть связано с группой белорусских наемников, которые воевали против России на Украине. По сообщениям одной из правозащитных организаций, это первый случай осуждения человека за наемническую деятельность в Белоруссии.