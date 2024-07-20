СМИ: Гражданина Германии Кригера приговорили к смертной казни в Белоруссии
30-летнего гражданина ФРГ Рико Кригера приговорили к смертной казни в Белоруссии. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на министерство иностранных дел Германии.
По данным источника, суд, который состоялся в конце июня 2024 года, вынес ему приговор по шести статьям Уголовного кодекса Белоруссии. При этом под стражу немец был помещен еще в ноябре 2023 года.
Обвинения, выдвинутые против Кригера, пока точно не называются. В МВД Германии подчеркнули, что ведомство и немецкое посольство в Минске уже предоставили Кригеру консульскую поддержку и пообщались с белорусскими властями в его интересах.
Между тем, по информации издания, в министерстве юстиции Белоруссии отказались комментировать эту ситуацию. Однако, по данным источника, уголовное дело может быть связано с группой белорусских наемников, которые воевали против России на Украине. По сообщениям одной из правозащитных организаций, это первый случай осуждения человека за наемническую деятельность в Белоруссии.
К тому же известно, что Кригер был медработником в Немецком Красном Кресте и сотрудником вооруженной охраны в посольстве США в Берлине.
Ранее свердловский областной суд приговорил американского журналиста Эвана Гершковича к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Уроженца Таджикистана арестовали по делу о покушении на депутата Госдумы
- Число погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде выросло до пяти
- Силы ПВО за сутки сбили две ракеты ATACMS и 74 беспилотника
- Блогера Эдварда Била задержали за мелкое хулиганство
- СМИ: Неизвестный обстрелял прохожих в Харькове
- СМИ: Гражданина Германии Кригера приговорили к смертной казни в Белоруссии
- Российского бойца UFC Ирину Алексееву дисквалифицировали до октября из-за допинга
- Аварийные работы по восстановлению электроснабжения завершились в Алуште
- Экс-премьер Кику: Молдавия превратилась в хаб для военных самолетов
- Министр обороны РФ Белоусов пообещал построить укрытия от ракет для военных самолетов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru