СМИ: Гражданина Германии Кригера приговорили к смертной казни в Белоруссии

30-летнего гражданина ФРГ Рико Кригера приговорили к смертной казни в Белоруссии. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на министерство иностранных дел Германии.

По данным источника, суд, который состоялся в конце июня 2024 года, вынес ему приговор по шести статьям Уголовного кодекса Белоруссии. При этом под стражу немец был помещен еще в ноябре 2023 года.

Обвинения, выдвинутые против Кригера, пока точно не называются. В МВД Германии подчеркнули, что ведомство и немецкое посольство в Минске уже предоставили Кригеру консульскую поддержку и пообщались с белорусскими властями в его интересах.

Между тем, по информации издания, в министерстве юстиции Белоруссии отказались комментировать эту ситуацию. Однако, по данным источника, уголовное дело может быть связано с группой белорусских наемников, которые воевали против России на Украине. По сообщениям одной из правозащитных организаций, это первый случай осуждения человека за наемническую деятельность в Белоруссии.

Адвокат Матюнин: Гершкович может пробыть на строгом режиме до 2039 года

К тому же известно, что Кригер был медработником в Немецком Красном Кресте и сотрудником вооруженной охраны в посольстве США в Берлине.

Ранее свердловский областной суд приговорил американского журналиста Эвана Гершковича к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ПроисшествияСмертная КазньСудГерманияБелоруссия

Горячие новости

Все новости

партнеры