Адвокат Матюнин: Гершкович может пробыть на строгом режиме до 2039 года

Журналист Wall Street Journal Эван Гершкович, осужденный на 16 лет строгого режима за шпионаж, может провести в колонии до 2039 года, то есть 14 лет и 9 месяцев. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил адвокат Олег Матюнин.

Адвокат уточнил, что время, проведенное в следственном изоляторе, будет засчитано в срок наказания в колонии строгого режима по принципу один день в СИЗО за один день в колонии.