Адвокат Матюнин: Гершкович может пробыть на строгом режиме до 2039 года

Журналист Wall Street Journal Эван Гершкович, осужденный на 16 лет строгого режима за шпионаж, может провести в колонии до 2039 года, то есть 14 лет и 9 месяцев. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил адвокат Олег Матюнин.

Адвокат уточнил, что время, проведенное в следственном изоляторе, будет засчитано в срок наказания в колонии строгого режима по принципу один день в СИЗО за один день в колонии.

В СПЧ предположили, что обмен Гершковича состоится «в ближайшее время»

Матюнин отметил, что шпионаж квалифицируется как особо тяжкое преступление. По этой статье условно-досрочное освобождение возможно лишь после того, как осужденный отбудет не менее двух третей назначенного судом срока.

В пятницу Свердловский областной суд вынес приговор журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу по обвинению в шпионаже, назначив ему 16 лет строгого режима. ФСБ задержала Гершковича 30 марта 2023 года, и с тех пор он провел 15 месяцев под стражей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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