СМИ: Готовность Зеленского к диалогу с Москвой демонстрирует раскол в НАТО

Как отмечается в материале, заявления Зеленского об открытости для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным дают представление о положении украинской армии, пишет Ura.ru. Кроме того, это «демонстрирует трещину в атлантическом альянсе».

По мнению Достера, США утратили свое влияние, а страны Евросоюза дистанцируются друг от друга, пишет «Свободная пресса».

«Каждый участник занят спасением собственной шкуры», — заключил журналист.

