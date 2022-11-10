СМИ: Готовность Зеленского к диалогу с Москвой демонстрирует раскол в НАТО

Готовность президента Украины Владимира Зеленского к диалогу с Россией продемонстрировала раскол в НАТО. Об этом пишет журналист Барыш Достер в своей статье для турецкого издания Cumhuriyet.

Зеленский назвал условия для переговоров с Россией

Как отмечается в материале, заявления Зеленского об открытости для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным дают представление о положении украинской армии, пишет Ura.ru. Кроме того, это «демонстрирует трещину в атлантическом альянсе».

По мнению Достера, США утратили свое влияние, а страны Евросоюза дистанцируются друг от друга, пишет «Свободная пресса».

«Каждый участник занят спасением собственной шкуры», — заключил журналист.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:НАТОУкраинаВладимир Зеленский
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