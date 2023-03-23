СМИ: Главы трех российских регионов могут уйти в отставку
Еще несколько губернаторов российских регионов могут покинуть свои посты до конца марта 2023 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ранее стало известно, что в отставку ушли глава Смоленской области Алексей Островский и губернатор Чукотки Роман Копин, напоминает «Свободная пресса».
По данным издания, свой пост может оставить глава Красноярского края Александр Усс, у которого наблюдаются в том числе «проблемы с рейтингом». Кроме того, отставка грозит губернатору Орловской области Андрею Клычкову, работу которого критиковали в федеральном правительстве. При этом у политика «все хорошо» с личным рейтингом.
Также издание пишет о возможном уходе главы Хакасии Валентина Коновалова. Отмечается, что на будущих выборах губернатор может уступить депутату Госдумы от «Единой России» Сергею Соколу. Сейчас единоросс участвует в специальной военной операции, пишет Ura.ru.
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