СМИ: Главы трех российских регионов могут уйти в отставку

Ранее стало известно, что в отставку ушли глава Смоленской области Алексей Островский и губернатор Чукотки Роман Копин, напоминает «Свободная пресса».

По данным издания, свой пост может оставить глава Красноярского края Александр Усс, у которого наблюдаются в том числе «проблемы с рейтингом». Кроме того, отставка грозит губернатору Орловской области Андрею Клычкову, работу которого критиковали в федеральном правительстве. При этом у политика «все хорошо» с личным рейтингом.

Также издание пишет о возможном уходе главы Хакасии Валентина Коновалова. Отмечается, что на будущих выборах губернатор может уступить депутату Госдумы от «Единой России» Сергею Соколу. Сейчас единоросс участвует в специальной военной операции, пишет Ura.ru.

