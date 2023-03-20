Политолог объяснил отставки двух губернаторов за неделю

Ранее Владимир Путин сменил губернатора Чукотки Романа Копина, занимавшего свой пост с 2008 года, а также принял отставку главы Смоленской области Алексея Островского, покинувшего должность по собственному желанию.

«Я вижу в отставках губернаторов естественный процесс: это происходит ежегодно. И понятно, что при большой выборке – глав субъектов федерации более 80 – и в этой связи возможны и досрочные уходы, и длительные пребывания на своей должности. Здесь процесс естественный, и то, что происходит сейчас, - часть этого процесса», - сказал Климанов.

При этом он отметил, что в этом году Россия побьет собственный рекорд по перевыборам глав регионов.

«Другой вопрос, что в 2023 году нас ожидает максимальное в новейшей истории России количество перевыборов глав субъектов. И если произойдут еще отставки, то количество выборов будет больше, четверть существующих глав переизберется. Это достаточно много – никогда такого не было», - заключил собеседник.

Ранее политолог Евгений Минченко в разговоре с НСН заявил, что идея оценивать мэров и депутатов на «Госуслугах» поможет продвинуть портал, а также узнать объективное общественное мнение.

