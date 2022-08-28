СМИ: главы МИД Евросоюза намерены приостановить действие соглашения о визах с РФ
Министры иностранных дел стран Евросоюза планируют в ближайшее время приостановить действие соглашения о визах для граждан России, заключенного между РФ и ЕС в 2007 году. Об этом пишет издание Financial Times.
Министры намерены принять решение о приостановке соглашения на двухдневной встрече в Праге 30 августа, сообщает издание со ссылкой на источник.
В этом случае россиянам для получения виз в европейские страны понадобится предоставлять больше документов. Оно также станет дороже и потребует больше времени, отмечает Газета.ru.
Ранее главы МИД ФРГ и Дании Анналена Бербок и Йеппе Кофод собирались найти компромиссное решение в вопросе о принципах выдачи шенгенских виз россиянам. Об этом сообщает «Интерфакс».
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