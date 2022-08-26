МИД ФРГ и Дании намерены найти компромисс в вопросе виз для россиян

Главы МИД ФРГ и Дании Анналена Бербок и Йеппе Кофод намерены найти компромиссное решение в вопросе о принципах выдачи шенгенских виз россиянам. Об этом сообщает «Интерфакс».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Визы
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