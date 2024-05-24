СМИ: Главы МИД ЕС утвердят новый санкционный режим «имени Навального» против РФ

Уточняется, что новые санкции будут направлены против физических и юридических лиц, которые, по мнению Евросоюза, нарушают права человека.

Также источник уточнил, что новый санкционный режим будет назван именем политика Алексея Навального (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Ранее американские власти ввели санкции против двух сотрудников колонии, в которой скончался оппозиционер Навальный, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

