СМИ: Главы МИД ЕС утвердят новый санкционный режим «имени Навального» против РФ

Главы МИД 27 стран Евросоюза намерены 27 мая утвердить новый санкционный режим против России. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС сообщает ТАСС.

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Уточняется, что новые санкции будут направлены против физических и юридических лиц, которые, по мнению Евросоюза, нарушают права человека.

Также источник уточнил, что новый санкционный режим будет назван именем политика Алексея Навального (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Ранее американские власти ввели санкции против двух сотрудников колонии, в которой скончался оппозиционер Навальный, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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