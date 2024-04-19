Премьер Польши заявил о задержании заказчика нападения на Леонида Волкова

Заказчиком нападения на оппозиционного российского политика Леонида Волкова (признан в РФ иноагентом, включён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) является гражданин Белоруссии. Об этом в своих соцсетях заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Экс-офицер СБУ заявил, что за покушением на него в Москве стоит Киев

По его словам, белорус, якобы действовавший в интересах России, задержан. Туск указал, что задержанный заказал двум гражданам Польши «убийство соратника» Алексея Навального (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Инцидент произошёл 12 марта в Вильнюсе.

«Нападавшие на Волкова также уже задержаны. Они связаны с кругами спортивных фанатов «Ультрас», - заключил польский премьер.

Ранее СБУ заявила, что совместно с польскими правоохранителями Польши разоблачила агента, готовившего покушение на украинского президента Владимира Зеленского, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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