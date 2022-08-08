СМИ: глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума
Корреспондент РИА Новости заявил, что глава Военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.
По словам сотрудника агентства, документ был подписан в рамках проходящего в Мелитополе форума областного общественного движения «Мы вместе с Россией».
Он отметил, что на мероприятии собрались более 700 делегатов, все они поддержали проведение референдума о воссоединении Запорожской области с Россией.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что референдумы о вхождении в состав России Запорожской и Херсонской областей могут пройти в один день, сообщает RT.
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