Армия обороны Израиля заявила об уничтожении главы общей разведки ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в секторе Газа был уничтожен глава общей разведки ХАМАС.

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
ТЕГИ:Сектор ГазаХамасИзраиль

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