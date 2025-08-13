Лавров примет участие в саммите России и США на Аляске
13 августа 202512:40
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поучаствует в саммите России и США на Аляске. Об этом рассказал на брифинге замглавы департамента информации и печати российского МИД Алексей Фадеев.
«Я могу подтвердить участие Сергея Викторовича Лаврова в этом мероприятии», — сообщил дипломат.
Как напомнил Фадеев, встреча запланирована на грядущую пятницу.
Ранее стало известно, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа проведут саммит на Аляске, напоминает «Свободная пресса». Встреча состоится в Анкоридже.
