Лавров примет участие в саммите России и США на Аляске

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поучаствует в саммите России и США на Аляске. Об этом рассказал на брифинге замглавы департамента информации и печати российского МИД Алексей Фадеев.

«Я могу подтвердить участие Сергея Викторовича Лаврова в этом мероприятии», — сообщил дипломат.

Как напомнил Фадеев, встреча запланирована на грядущую пятницу.

Ранее стало известно, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа проведут саммит на Аляске, напоминает «Свободная пресса». Встреча состоится в Анкоридже.

ФОТО: РИА Новости
