СМИ: глава Николаевской области Ким сбежал в Одессу
Глава подконтрольной Киеву Николаевской областной администрации Виталий Ким сбежал из региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на активиста подпольщиков.
«По нашей информации, Кима сейчас нет в Николаеве, он уехал в Одессу», — отметил источник.
Собеседник агентства считает, что глава обладминистрации боится нанесения ударов, пишет Газета.ру.
По словам источника, подпольщики подготовили листовки о розыске Кима и намерены развесить их по всему городу, пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,4 млн+56 751 / сут.
Умерли
386 тыс.+97 / сут.
Выздоровели
19,4 млн+42 198 / сут.
- СМИ: глава Николаевской области Ким сбежал в Одессу
- Дипломаты РФ в Турции не получали жалоб от россиян на работу карт «Мир»
- «АвтоВАЗ» нарастил долю в РФ до рекордных 40 процентов
- Байден «завершил» эпидемию коронавируса
- В Таджикистане заявили, что более 60 граждан погибли в конфликте на границе
- Байден пообещал защищать Тайвань в случае конфликта с Пекином
- Байден: России не удастся изменить позицию США по Украине
- Названа самая большая пенсия среди россиян
- Мантуров: Приостановившие работу в РФ компании заинтересованы в возвращении
- Клинтон вспомнил беседу с Ельциным о расширении НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru