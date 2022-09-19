СМИ: глава Николаевской области Ким сбежал в Одессу

Глава подконтрольной Киеву Николаевской областной администрации Виталий Ким сбежал из региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на активиста подпольщиков.

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«По нашей информации, Кима сейчас нет в Николаеве, он уехал в Одессу», — отметил источник.

Собеседник агентства считает, что глава обладминистрации боится нанесения ударов, пишет Газета.ру.

По словам источника, подпольщики подготовили листовки о розыске Кима и намерены развесить их по всему городу, пишет «Свободная пресса».

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