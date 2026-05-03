СМИ: Глава Минобороны ФРГ «потерял» €111 млрд
Министр обороны ФРГ Борис Писториус не смог дать четкого ответа, на что были потрачены €111 млрд, которые были выделены на крупную программу перевооружения немецкой армии. Об этом сообщает газета «Berliner Zeitung».
Известно, что программа, которую бывший канцлер Германии Олаф Шольц назвал «сменой эпохи», за четыре года включила примерно 47 тысяч контрактов. Отмечается, что в среднем это составило около 30 новых соглашений в день. При этом ни парламент, ни общество так и не получили четкого понимания, какая часть заказанной техники действительно поступила в войска и готова к использованию.
В материале указано, что такие масштабные расходы вызывают вопросы о прозрачности программы. Между тем, в Минобороны страны дважды отказывались предоставить детализированные данные.
Ранее официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что США выведут из Германии пять тысяч американских военных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
