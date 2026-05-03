СМИ: Глава Минобороны ФРГ «потерял» €111 млрд

Министр обороны ФРГ Борис Писториус не смог дать четкого ответа, на что были потрачены €111 млрд, которые были выделены на крупную программу перевооружения немецкой армии. Об этом сообщает газета «Berliner Zeitung».

Тегеран смягчил требования: Трамп обещал рассмотреть новый мирный план

Известно, что программа, которую бывший канцлер Германии Олаф Шольц назвал «сменой эпохи», за четыре года включила примерно 47 тысяч контрактов. Отмечается, что в среднем это составило около 30 новых соглашений в день. При этом ни парламент, ни общество так и не получили четкого понимания, какая часть заказанной техники действительно поступила в войска и готова к использованию.

В материале указано, что такие масштабные расходы вызывают вопросы о прозрачности программы. Между тем, в Минобороны страны дважды отказывались предоставить детализированные данные.

Ранее официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что США выведут из Германии пять тысяч американских военных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ШольцАрмияГерманияМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры