Известно, что программа, которую бывший канцлер Германии Олаф Шольц назвал «сменой эпохи», за четыре года включила примерно 47 тысяч контрактов. Отмечается, что в среднем это составило около 30 новых соглашений в день. При этом ни парламент, ни общество так и не получили четкого понимания, какая часть заказанной техники действительно поступила в войска и готова к использованию.

В материале указано, что такие масштабные расходы вызывают вопросы о прозрачности программы. Между тем, в Минобороны страны дважды отказывались предоставить детализированные данные.

Ранее официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что США выведут из Германии пять тысяч американских военных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».