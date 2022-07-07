Kyodo: глава МИД Японии не пришёл на ужин министров G20 из-за Лаврова
Глава МИД Японии Есимаса Хаяси не присутствовал на официальном ужине министров иностранных дел стран «Большой двадцатки» (G20), сообщает агентство Kyodo.
По данным агентства, японский министр пропустил мероприятие из-за возможного присутствия на нём главы МИД РФ Сергея Лаврова.
«В связи с тем, что там мог присутствовать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, было решено, что присутствие главы МИД Японии будет неуместным», - говорится в сообщении Kyodo.
По словам главы МИД Индонезии Ретно Марсуди, также на ужине отсутствовали главы МИД Великобритании, Германии, Италии, Канады, США и Франции, однако причины не уточнил.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена с Лавровым на полях встречи глав МИД G20, которая состоится 7–8 июля на индонезийском острове Бали, не планируются.
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