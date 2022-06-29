Bloomberg: Джонсон призвал Запад не бойкотировать саммит G20 из-за Путина

Пемьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что будет "искренне изумлен", если президент РФ Владимир Путин лично приедет на саммит Группы двадцати (G20), пишет Bloomberg.

В Кремле заявили, что Путин примет участие в саммите G20

По его словам, даже в случае визита российского лидера на Бали, где пройдёт мероприятие, лидерам западных стран не следует бойкотировать саммит.

"Если вы пропускаете такие события, как G20, вы рискуете уступить другим возможности пропаганды", - подчеркнул Джонсон.

Саммит Группы двадцати пройдет в Индонезии 15-16 ноября.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что индонезийские власти исключили личное присутствие Путина на мероприятии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинБорис ДжонсонСаммит G20
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