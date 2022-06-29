Bloomberg: Джонсон призвал Запад не бойкотировать саммит G20 из-за Путина

По его словам, даже в случае визита российского лидера на Бали, где пройдёт мероприятие, лидерам западных стран не следует бойкотировать саммит.

"Если вы пропускаете такие события, как G20, вы рискуете уступить другим возможности пропаганды", - подчеркнул Джонсон.



Саммит Группы двадцати пройдет в Индонезии 15-16 ноября.



Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что индонезийские власти исключили личное присутствие Путина на мероприятии.

