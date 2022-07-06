Госдеп США: Блинкен не планирует переговоры с Лавровым в рамках G20

По его словам, не ожидается никаких встреч Блинкена с Лавровым. При этом Блинкен «будет полноценным и активным участником» предстоящей встречи G20. Детали его работы не разглашаются.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, прорабатываются контакты Лаврова с коллегами из Китая, ЮАР, Бразилии, Мексики и других стран.

Представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ примет участие в саммите G20 в любом формате.

