Госдеп США: Блинкен не планирует переговоры с Лавровым в рамках G20

Переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях встречи глав МИД G20, которая состоится 7–8 июля на индонезийском острове Бали, не планируются, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

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По его словам, не ожидается никаких встреч Блинкена с Лавровым. При этом Блинкен «будет полноценным и активным участником» предстоящей встречи G20. Детали его работы не разглашаются.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, прорабатываются контакты Лаврова с коллегами из Китая, ЮАР, Бразилии, Мексики и других стран.

Представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ примет участие в саммите G20 в любом формате.

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Фото: mid.ru
ТЕГИ:Саммит G20Сергей Лавров
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