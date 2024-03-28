СМИ: Глава МИД Латвии уйдет в отставку из-за использования спецрейсов
Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш уйдет в отставку из-за того, что пользовался специальными рейсами, когда был премьер-министром государства. Об этом сообщил портал LSM.
Отмечается, что свой пост Кариньш покинет 10 апреля. Согласно данным, о намерении покинуть пост глава МИД заявил 28 марта, после беседы с премьер-министром Эвикой Силиней.
Издание также указывает, что 11 апреля парламент проголосует за кандидатуру нового министра иностранных дел. Сам Кариньш не стал комментировать журналистам это решение.
Кариньш занимает должность главы МИД Латвии с 15 сентября прошлого года. На прошлой неделе Генпрокуратура Латвии начала уголовное расследование по факту предполагаемой растраты в связи с использованием спецрейсов для командировок Кариньша, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru