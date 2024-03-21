Глава МИД Латвии начал заикаться, отвечая на вопрос о депортации россиян

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш во время интервью журналисту Тиму Себастьяну начал заикаться, отвечая на вопрос о депортации россиян из республики из-за незнания языка. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом).

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Как отметил Кариньш, все живущие в Латвии должны учить латышский язык. По словам министра, подобная практика распространена во многих европейских странах.

Журналист задал Кариньшу вопрос, почему именно русскоязычных граждан планируют депортировать из-за незнания национального языка. Министр, пытаясь ответить, растерялся и начал заикаться. При этом Кариньш назвал слова Себастьяна неправдой, отмечает телеканал «360».

Ранее Конституционный суд в Латвии признал законной норму, обязующую граждан РФ в определенные сроки сдать экзамен по латышскому и указать свой источник доходов для получения статуса постоянного жителя ЕС, и допускающую выдворение этих лиц при невыполнении требований.

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ФОТО: РИА Новости
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