СМИ: Глава МИД Австрии станет и.о. канцлера

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг станет исполняющим обязанности канцлера до формирования новой правящей коалиции и созыва правительства. Об этом пишет Die Presse, ссылаясь на источники.

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Газета отмечает, что о назначении официально объявят 8 января, и Шалленберг вступит в должность уже на этой неделе.

Ранее в Австрии состоялись парламентские выборы, на которых победила Австрийская партия свободы. Другие объединения не захотели вступать в коалицию с АПС, переговоры о формировании нового кабмина начали Австрийская народная партия, Социал-демократическая партия и «Новая Австрия-Либеральный форум». В январе последняя вышла из переговоров, а канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что на фоне провала покинет свой пост и оставит руководство АНП.

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ФОТО: соцсети / a_schallenberg
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