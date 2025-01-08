СМИ: Глава МИД Австрии станет и.о. канцлера
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг станет исполняющим обязанности канцлера до формирования новой правящей коалиции и созыва правительства. Об этом пишет Die Presse, ссылаясь на источники.
Газета отмечает, что о назначении официально объявят 8 января, и Шалленберг вступит в должность уже на этой неделе.
Ранее в Австрии состоялись парламентские выборы, на которых победила Австрийская партия свободы. Другие объединения не захотели вступать в коалицию с АПС, переговоры о формировании нового кабмина начали Австрийская народная партия, Социал-демократическая партия и «Новая Австрия-Либеральный форум». В январе последняя вышла из переговоров, а канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что на фоне провала покинет свой пост и оставит руководство АНП.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Ставрополье 12 детей сняли с поезда с признаками кишечной инфекции
- Армия Китая направила 2 тысячи человек в зону бедствия в Тибете
- Военные РФ сбили за сутки шесть снарядов HIMARS и 105 дронов ВСУ
- Белоруссия обратилась к России для проведения матча футбольных сборных
- СМИ: Глава МИД Австрии станет и.о. канцлера
- Подозреваемый в подрыве Tesla Cybertruck у отеля Трампа использовал ChatGPT
- Маск посмеялся над Трюдо после слов о суверенитете Канады
- В КНР произошло землетрясение магнитудой 5,5
- В Перми возбудили дело после сообщений о массовом отравлении людей
- СМИ: Турция и Сирия планируют крупномасштабную военную операцию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru