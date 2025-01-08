СМИ: Глава МИД Австрии станет и.о. канцлера

Газета отмечает, что о назначении официально объявят 8 января, и Шалленберг вступит в должность уже на этой неделе.

Ранее в Австрии состоялись парламентские выборы, на которых победила Австрийская партия свободы. Другие объединения не захотели вступать в коалицию с АПС, переговоры о формировании нового кабмина начали Австрийская народная партия, Социал-демократическая партия и «Новая Австрия-Либеральный форум». В январе последняя вышла из переговоров, а канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что на фоне провала покинет свой пост и оставит руководство АНП.

