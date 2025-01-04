Канцлер Австрии Нехаммер сообщил, что уйдет в отставку
Канцлер Австрии Нехаммер после провала коалиционных переговоров заявил, что покинет свой пост.
Ранее Нехаммер признал, что его партия проиграла на парламентских выборах. По словам Нехаммера, его Австрийская народная партия уступила оппозиционной австрийской партии свободы.
Напомним, 29 сентября 2024 года в Австрии прошли очередные парламентские выборы. По итогам впервые в своей истории победу одержала Австрийская партия свободы (АПС) с рекордными для себя 29,2% голосов. Однако из-за нежелания других парламентских партий вступать с ней в коалицию переговоры о формировании нового правительства ведутся между правящей АНП, набравшей 26,5%, СДПА с 21% и с партией NEOS с 9% голосов.
Ранее Нехаммер назвал допустимыми удары Украины по России, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Канцлер Австрии Нехаммер сообщил, что уйдет в отставку
- При ударе дрона ВСУ по гражданской машине погиб внештатный корреспондент «Известий»
- В Левобережном районе Воронежа ввели режим ЧС
- Ребенок погиб после атаки ВСУ на автомобиль в Запорожской области
- ВСУ нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области
- Умер актер Театра Гоголя Александр Зотов
- Три мирных жителя Горловки пострадали при сбросе взрывоопасного предмета с дрона ВСУ
- Пять человек погибли в ДТП на трассе в Оренбургской области
- В Москве полицейский спас беременную женщину, на которую напал муж с ножом
- СМИ: Любители горнолыжного отдыха выбрали Северный Кавказ и Мурманскую область
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru