Канцлер Австрии Нехаммер сообщил, что уйдет в отставку

Ранее Нехаммер признал, что его партия проиграла на парламентских выборах. По словам Нехаммера, его Австрийская народная партия уступила оппозиционной австрийской партии свободы.

Напомним, 29 сентября 2024 года в Австрии прошли очередные парламентские выборы. По итогам впервые в своей истории победу одержала Австрийская партия свободы (АПС) с рекордными для себя 29,2% голосов. Однако из-за нежелания других парламентских партий вступать с ней в коалицию переговоры о формировании нового правительства ведутся между правящей АНП, набравшей 26,5%, СДПА с 21% и с партией NEOS с 9% голосов.

Ранее Нехаммер назвал допустимыми удары Украины по России, передает «Радиоточка НСН».

