СМИ: Австрийское правительство сформируют сторонники снятия санкций с России

Австрийский президент Александр Ван дер Беллен заявил о готовности встретиться с главой ультаправой FPO Гербертом Киклем. Предположительно, уже в понельник, 6 января, эта партия сформирует новое австрийское правительство, сообщило Associated Press (AP).

О своем намерении Ван дер Беллен объявил после совещания с Нехаммером. Президент Австрии указал, что Карл Нехаммер пока остается канцлером.

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С Киклем австрийский президент увидится утром в понедельник, 6 января. Предполагается, что на этой встрече он формально попросит ультраправого политика заняться формированием правительства.

В сентябре 2024 года FPO получила в австрийском парламенте 58 из 183 мест. Кикль в предвыборной кампании обещал построить «Крепость Австрия» для защиты от мигрантов. FPO выступает за отмену антироссийских санкции и против поддержки Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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