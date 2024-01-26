СМИ: Глава Евросовета Мишель отказался участвовать в выборах в ЕП

Согласно данным, Мишель не уйдет в отставку до окончания срока своих полномочий.

Ранее Шарль Мишель заявлял, что примет участие в предстоящих 6-9 июня выборах в Европарламент и оставит нынешний пост уже летом, после чего займет кресло евродепутата. Мандат Мишеля авершается 30 ноября 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

