СМИ: Глава Евросовета Мишель отказался участвовать в выборах в ЕП

Глава Евросовета Шарль Мишель отказался участвовать в выборах в Европейский парламент, политик намерен остаться на своей позиции. Об этом сообщила газета Financial Times.

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Согласно данным, Мишель не уйдет в отставку до окончания срока своих полномочий.

Ранее Шарль Мишель заявлял, что примет участие в предстоящих 6-9 июня выборах в Европарламент и оставит нынешний пост уже летом, после чего займет кресло евродепутата. Мандат Мишеля авершается 30 ноября 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыЕвропарламент

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