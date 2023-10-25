Bloomberg: Фон дер Ляйен и Мишель поссорились из-за Израиля
Конфликт разгорелся между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем из-за того, что ЕК не учитывает согласованную позицию Евросоюза по войне на Ближнем Востоке. Об этом пишет Bloomberg.
По данным источников агентства, разногласия стали очевидны в США после встреч политиков с американским президентом Джо Байденом.
«Вражда последовала за ними домой, где на этой неделе глава ЕК проводит большой международный саммит, на который, по словам представителя Шарля Мишеля, фон дер Ляйен не пригласила ... коллегу», – отмечается в материале.
До этого глава ЕК заявила о полной поддержке Израиля в противостоянии с палестинским движением ХАМАС. Однако фон дер Ляйен не отразила должным образом согласованную европейскими странами совместную позицию по гуманитарной ситуации в секторе Газа.
Ранее фон дер Ляйен и Мишель поскандалили из-за Украины, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Глава Евросовета раскритиковал инициативы коллеги, которая, в свою очередь, выразила раздражение из-за заявлений о скором присоединении Украины к ЕС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru