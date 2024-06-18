СМИ: Глава Евросовета Мишель может стать главой МИД Бельгии

Согласно данным, назначение Мишеля на должность главы МИД имеет смысл с учетом его опыта работы в качестве премьер-министра страны и председателя Евросовета. Кроме того, указывается, что партия «Реформаторское движение», к которой принадлежит Мишель, показала высокие результаты на выборах во франкоязычной части Бельгии.

Источник издания отметил, что назначение Мишеля главой МИД Бельгии «вполне реально».

Ранее сообщалось, что лидеры Европейского союза пока не достигли договоренности по кандидатуре будущей главы Еврокомиссии. На пост желает переизбраться нынешняя глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, чья партия победила на выборах в Европарламент, однако ряд стран ЕС считают такой выбор не лучшим, передает «Радиоточка НСН».

