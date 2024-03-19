Глава Евросовета анонсировал перевод экономики ЕС на военные рельсы

Госдума приняла два закона о механизме освобождения от уголовной ответственности при заключении контракта с Минобороны во время СВО

ООН призывает сделать всё для деэскалации ситуации вокруг Украины

«Неконструктивной» назвали позицию МОК по Играм дружбы в России

Крым готов к открытию железнодорожного сообщения с Белоруссией

В трейлере второго сезона сериала «Обоюдное согласие» появилась певица Диана Арбенина