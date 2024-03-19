Глава Евросовета анонсировал перевод экономики ЕС на военные рельсы
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что на саммите глав государств ЕС, который пройдет 21-22 марта 2024 года, будет решено перевести экономику Евросоюза на военные рельсы. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Мишель подчеркнул необходимость согласования документа о совместных закупках оружия, наращивания военных бюджетов и увеличения темпов поставок снарядов на Украину.
Он отметил, что столь радикальные конкретные меры необходимы для роста обороноспособности ЕС.
Ранее экс-министр Великобритании Бен Уоллес допустил отправку британских военных на Украину.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru