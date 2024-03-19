Глава Евросовета анонсировал перевод экономики ЕС на военные рельсы

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что на саммите глав государств ЕС, который пройдет 21-22 марта 2024 года, будет решено перевести экономику Евросоюза на военные рельсы. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Снижение роста экономики ЕС связали с неопределенностью выборов в США

Мишель подчеркнул необходимость согласования документа о совместных закупках оружия, наращивания военных бюджетов и увеличения темпов поставок снарядов на Украину.

Он отметил, что столь радикальные конкретные меры необходимы для роста обороноспособности ЕС.

Ранее экс-министр Великобритании Бен Уоллес допустил отправку британских военных на Украину.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаЭкономикаЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры