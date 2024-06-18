Лидеры ЕС не договорились по кандидатуре будущей главы ЕК

Лидеры Европейского союза пока не достигли договоренности по кандидатуре будущей главы Еврокомиссии, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на главу Евросовета Шарля Мишеля.

По его словам, пока договоренности отсутствуют. На пост желает переизбраться нынешняя глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, чья партия победила на выборах в Европарламент. Однако ряд стран Евросоюза считают такой выбор не лучшим и предлагают свои кандидатуры.

Ранее Еврокомиссия обвинила Россию в росте цен на продовольствие и энергоносители, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

