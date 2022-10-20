СМИ: глава британского Минфина Джереми Хант отказался от борьбы за пост премьер-министра

«Представитель Ханта подтвердил, что он не выставит свою кандидатуру на пост лидера, когда начнутся выборы», - также сообщает газета The Daily Telegraph.

Ранее на этой неделе об отсутствии премьерских амбиций заявил также глава Минобороны королевства Бен Уоллес. Политические обозреватели и букмекеры считают экс-министра финансов Риши Сунака и лидера Палаты общин в кабинете Трасс Пенни Мордонт фаворитами премьерской гонки.

Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о своей отставке, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

