СМИ: глава британского Минфина Джереми Хант отказался от борьбы за пост премьер-министра

Глава британского Минфина Джереми Хант отказался баллотироваться на пост премьер-министра после отставки Лиз Трасс, сообщает Sky News.

Как отмечается, в беседе с политическим обозревателем Хант полностью исключил вероятность выдвижения своей кандидатуры на пост главы правительства Соединенного королевства.

Букмекеры считают Риши Сунака фаворитом в борьбе за пост премьера Британии

«Представитель Ханта подтвердил, что он не выставит свою кандидатуру на пост лидера, когда начнутся выборы», - также сообщает газета The Daily Telegraph.

Ранее на этой неделе об отсутствии премьерских амбиций заявил также глава Минобороны королевства Бен Уоллес. Политические обозреватели и букмекеры считают экс-министра финансов Риши Сунака и лидера Палаты общин в кабинете Трасс Пенни Мордонт фаворитами премьерской гонки.

Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о своей отставке, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Department for Digital, Culture, Media and Sport
ТЕГИ:Лиз ТрассОтставкаВеликобританияПремьер-министр
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