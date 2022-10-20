СМИ: глава британского Минфина Джереми Хант отказался от борьбы за пост премьер-министра
Глава британского Минфина Джереми Хант отказался баллотироваться на пост премьер-министра после отставки Лиз Трасс, сообщает Sky News.
Как отмечается, в беседе с политическим обозревателем Хант полностью исключил вероятность выдвижения своей кандидатуры на пост главы правительства Соединенного королевства.
«Представитель Ханта подтвердил, что он не выставит свою кандидатуру на пост лидера, когда начнутся выборы», - также сообщает газета The Daily Telegraph.
Ранее на этой неделе об отсутствии премьерских амбиций заявил также глава Минобороны королевства Бен Уоллес. Политические обозреватели и букмекеры считают экс-министра финансов Риши Сунака и лидера Палаты общин в кабинете Трасс Пенни Мордонт фаворитами премьерской гонки.
Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о своей отставке, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 067 / сут.
Умерли
389 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+18 352 / сут.
- Путин проверил подготовку мобилизованных в Рязанской области
- Губернатор Белгородской области заявил о массированном обстреле села Муром
- Канадский вратарь Хэммонд покинул челябинский ХК «Трактор»
- СМИ: все Telegram-каналы от имени генерала Суровикина фейковые
- СМИ: сбитая актрисой Большовой женщина была сильно пьяна
- Президент Франции сожалеет о расхождении с канцлером ФРГ по ряду вопросов
- Times: Борис Джонсон намерен вернуться на пост премьера Британии
- Участок «оранжевой» ветки московского метро закроют на четыре дня
- Шольц заявил, что жителям Германии не нужно бояться растущих цен
- СМИ: глава британского Минфина Джереми Хант отказался от борьбы за пост премьер-министра
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru