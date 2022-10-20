Букмекеры считают Риши Сунака фаворитом в борьбе за пост премьера Британии

Кроме того, в числе претендентов называют лидера палаты общин Пенни Мордант и главу минобороны Бен Уоллес, а также бывшего премьер-министра Бориса Джонсона.

Ранее подавшая в отставку Лиз Трасс заявила, что новый премьер-министр Великобритании будет выбран в течение недели, пишут «Известия».

