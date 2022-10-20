Букмекеры считают Риши Сунака фаворитом в борьбе за пост премьера Британии
20 октября 202216:25
Крупнейшая в мире букмекерская платформа Betfair считает, что фаворитом в борьбе за пост премьер-министра Великобритании является экс-глава Минфина Риши Сунак, сообщает РИА Новости.
Кроме того, в числе претендентов называют лидера палаты общин Пенни Мордант и главу минобороны Бен Уоллес, а также бывшего премьер-министра Бориса Джонсона.
Ранее подавшая в отставку Лиз Трасс заявила, что новый премьер-министр Великобритании будет выбран в течение недели, пишут «Известия».
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20 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru