СМИ: Германия сняла с рассмотрения вопрос об отключении России от SWIFT

ФРГ сняла c рассмотрения вопрос об отключении России от глобальной платежной системы SWIFT. Об этом, со ссылкой на дипломата в Евросоюзе, сообщает портал Euractiv.

Белый дом не исключил возможность отключения РФ от SWIFT

По данным источника, в качестве возможных рычагов давления на Москву рассматриваются нефть и газ.

«В рамках обсуждения возможных санкций против России оппозиция во главе с Германией, похоже, сняла с обсуждения предложение отделить РФ от SWIFT», - пишет издание.

Ранее экономист Игорь Липсиц рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в случае отключения России от SWIFT «начнётся нехорошая спираль сжатия российской экономики».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Санкции ЕСРоссияГермания
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