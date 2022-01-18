Белый дом не исключил возможность отключения РФ от SWIFT

По словам Псаки, эта возможность обсуждается с партнерами, такая санкция может быть введена в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Сообщения о возможном вторжении РФ на Украину появились в конце прошлого года в американских СМИ. Позднее Пентагон подтвердил информацию, заявив, что российские военные силы стягиваются к границам Украины.









