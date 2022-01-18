Белый дом не исключил возможность отключения РФ от SWIFT
Власти США заявили, что не исключают возможность исключения РФ от системы межбанковских платежей SWIFT. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
По словам Псаки, эта возможность обсуждается с партнерами, такая санкция может быть введена в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Сообщения о возможном вторжении РФ на Украину появились в конце прошлого года в американских СМИ. Позднее Пентагон подтвердил информацию, заявив, что российские военные силы стягиваются к границам Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru