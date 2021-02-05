СМИ: Германия разрабатывает механизм для регуляции «Северного потока - 2»
В Германии обсуждают идею о приостановке эксплуатации "Северного потока-2" в случае сокращения поставок газа через территорию Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое издание WirtschaftsWoche.
В публикации отмечается, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МИД Германии Хайко Маас не готовы прекратить работу над "спорным проектом", поскольку для экономики страны газопровод выгоден. В журнале указано, что смена власти в США "ничего не изменила" в отношении руководства Германии к проекту.
Однако, по данным издания, власти ФРГ разработали идею снабдить трубопровод "механизмом отключения". В случае начала экономического давления на Украину германская сторона сможет прекратить транспортировку газа по "Северному потоку - 2". Журнал напомнил, что основным требованием США является украинская безопасность.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что ряд политиков в Германии призывает заморозить проект, однако предположил, что газопровод всё же будет достроен, так как он нужен жителям страны.
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