СМИ: Германия разрабатывает механизм для регуляции «Северного потока - 2»

В публикации отмечается, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МИД Германии Хайко Маас не готовы прекратить работу над "спорным проектом", поскольку для экономики страны газопровод выгоден. В журнале указано, что смена власти в США "ничего не изменила" в отношении руководства Германии к проекту.

Однако, по данным издания, власти ФРГ разработали идею снабдить трубопровод "механизмом отключения". В случае начала экономического давления на Украину германская сторона сможет прекратить транспортировку газа по "Северному потоку - 2". Журнал напомнил, что основным требованием США является украинская безопасность.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что ряд политиков в Германии призывает заморозить проект, однако предположил, что газопровод всё же будет достроен, так как он нужен жителям страны.

